В Тартумаа при пожаре в жилом доме погибла женщина
Лыунаский спасательный центр сообщил, что ночью в деревни Пяйтси в волости Пейпсияаре произошел пожар в жилом доме, где было найдено тело 69-летней женщины.
Лыунаский спасательный центр сообщил, что ночью в деревни Пяйтси в волости Пейпсияаре произошел пожар в жилом доме, где было найдено тело 69-летней женщины.
Тело женщины было обнаружено на втором этаже дома без признаков жизни.
Причину возгорания выяснит следствие.
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