В Тартумаа при пожаре в жилом доме погибла женщина

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Mustlas põles leegiga elumaja Foto: Kenno Soo

Лыунаский спасательный центр сообщил, что ночью в деревни Пяйтси в волости Пейпсияаре произошел пожар в жилом доме, где было найдено тело 69-летней женщины.