27.12.2018, 14:30
В Тартумаа при пожаре погибла пожилая женщина, несмотря на сработавший дымовой датчик(2)
Сегодня в результате пожара в доме, расположенном в волости Эльва, что в Тартумаа, погибла пожилая женщина.
Сегодня в результате пожара в доме, расположенном в волости Эльва, что в Тартумаа, погибла пожилая женщина.
Сегодня в 9.24 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Райгасте горит одноэтажный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из одного окна вырывалось пламя. Из дома вынесли 71-летнюю женщину. Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали ее смерть.
Горела хранившаяся в кладовке мебель. В доме был домовой датчик, и он сработал — раздавался сигнал тревоги.
Причина пожара устанавливается.
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