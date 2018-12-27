27.12.2018, 14:30

В Тартумаа при пожаре погибла пожилая женщина, несмотря на сработавший дымовой датчик

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rus.delfi.ee
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В Тартумаа при пожаре погибла пожилая женщина, несмотря на сработавший дымовой датчик
Foto: Lõuna pääsekeskus

Сегодня в результате пожара в доме, расположенном в волости Эльва, что в Тартумаа, погибла пожилая женщина.

Сегодня в 9.24 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Райгасте горит одноэтажный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из одного окна вырывалось пламя. Из дома вынесли 71-летнюю женщину. Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали ее смерть.

Горела хранившаяся в кладовке мебель. В доме был домовой датчик, и он сработал — раздавался сигнал тревоги.

Причина пожара устанавливается.

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