В Тартумаа при пожаре погибла пожилая женщина, несмотря на сработавший дымовой датчик

Сегодня в 9.24 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Райгасте горит одноэтажный дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из одного окна вырывалось пламя. Из дома вынесли 71-летнюю женщину. Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали ее смерть.

Горела хранившаяся в кладовке мебель. В доме был домовой датчик, и он сработал — раздавался сигнал тревоги.

Причина пожара устанавливается.