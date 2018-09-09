В Тартумаа при пожаре погиб человек
В субботу вечером пожарные боролись с пожаром в деревне Меэри, что в волости Ныо, Тартумаа. В ходе работ по тушению дома ими был обнаружен погибший мужчина.
В субботу вечером пожарные боролись с пожаром в деревне Меэри, что в волости Ныо, Тартумаа. В ходе работ по тушению дома ими был обнаружен погибший мужчина.
Личность погибшего устанавливается.
Спасатели получили сообщение о пожаре в субботу в 22.41. Работы по тушению продолжались до трех утра воскресенья.
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