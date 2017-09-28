В Тартумаа полиция задержала двоих человек по подозрению в убийстве, позже один из них повесился

Вчера полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в убийстве пропавшего в волости Камбья 26 сентября 44-летнего мужчины. Сегодня утром один из задержанных был найден повешенным.

По сообщению полиции, 26 сентября потерпевший, который являлся членом правления местного союза охотников, получил сообщение о возможном браконьерстве и отправился в лес с проверкой. Вечером он домой так и не вернулся. Наряду с поисковыми операциями полиция возбудила уголовное дело и приступила к процессуальным действиям, в ходе которых были собраны доказательства, позволявшие говорить о совершении тяжкого преступления. В качестве подозреваемых были задержаны и доставлены в арестный дом двое мужчин 34 и 71 лет. Один из подозреваемых указал следователям на место, где было спрятано тело с признаками насилия.

Сегодня рано утром полицейские обнаружили 34-летнего подозреваемого повешенным. Прибывшим на место медикам не удалось оживить мужчину. Точные обстоятельства случившегося выяснит внутренний контроль при содействии Госпрокуратуры.