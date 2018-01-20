В Тартумаа под колесами микроавтобуса погиб пожилой мужчина

В субботу вечером в волости Элва в Тартумаа произошло ДТП, когда микроавтобус сбил шедшего по проезжей части мужчину. Мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения, скончался.

ДТП произошло около 18:00 на 173 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Тилга. Согласно первоначальным данным, Volkswagen Caravellet, которым управлял 58-летний мужчина, направлялся из Рынгу в сторону Тарту, когда заметил на проезжей части пешехода.

У водители не было времени среагировать и столкновения избежать не удалось. 63-летний мужчина без отражателя погиб на месте.

Полиция выяснила, что водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Скорость автомобиля, возможный уровень опьянения и другие детали инцидента выяснит следствие.

Оказалось, что аз несколько минут до инцидента в Центр тревоги поступило сообщение о мужчине с признаками алкогольного опьянения, идущего посреди проезжей части в этом районе. К сожалению, полицейские не успели его перехватить — почти сразу после звонка произошла трагическая авария.