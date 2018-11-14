В Тартумаа под колесами автобуса погиб мужчина

По предварительным данным, водитель ехавшего из Йыхви в сторону Тарту автобуса заметил стоящего на его полосе пешехода, но было уже поздно и столкновения избежать не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В автобусе находилось около 20 пассажиров, они не пострадали. Водитель автобуса был трезв и обладал правом на вхождение.

Авария произошла на прямом участке дороги. На момент аварии шел дождь. Как сказал водитель, также видимость была ограничена огнями встречных машин.

По предварительным данным, у пострадавшего отсутствовал светоотражатель.

Точные обстоятельства выяснит следствие.