14.11.2018, 07:11

В Тартумаа под колесами автобуса погиб мужчина

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rus.delfi.ee
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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Вчера после 19 часов на 119 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Кобрату 61-летний мужчина получил удар от автобуса и скончался.

По предварительным данным, водитель ехавшего из Йыхви в сторону Тарту автобуса заметил стоящего на его полосе пешехода, но было уже поздно и столкновения избежать не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В автобусе находилось около 20 пассажиров, они не пострадали. Водитель автобуса был трезв и обладал правом на вхождение.

Авария произошла на прямом участке дороги. На момент аварии шел дождь. Как сказал водитель, также видимость была ограничена огнями встречных машин.

По предварительным данным, у пострадавшего отсутствовал светоотражатель.
Точные обстоятельства выяснит следствие.

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