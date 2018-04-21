В Тартумаа перед автомобилем выбежали три косули — пострадали 13-летняя девочка и 11-летний мальчик

В Тартумаа произошло ДТП, где из-за выбежавших перед автомобилем трех косуль столкнулись Audi и уездный автобус. Двоих детей доставили с места происшествия в больницу.

Вчера вечером в 20:41 произошло ДТП на 200 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где перед автомобилем Audi A6, которым управлял 45-летний мужчина, выбежали слева направо три косули, одна из которых попала под Audi.

В результате резкого торможения Audi в автомобиль врезался сзади двигавшийся за ним уездный автобус Iveco Thesi, которым управлял мужчина 1968 года рождения.