21.04.2018, 09:30

В Тартумаа перед автомобилем выбежали три косули — пострадали 13-летняя девочка и 11-летний мальчик

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rus.delfi.ee
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Metskitsed Olustveres
Foto on illustreerivFoto: Kenno Soo

В Тартумаа произошло ДТП, где из-за выбежавших перед автомобилем трех косуль столкнулись Audi и уездный автобус. Двоих детей доставили с места происшествия в больницу.

Вчера вечером в 20:41 произошло ДТП на 200 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где перед автомобилем Audi A6, которым управлял 45-летний мужчина, выбежали слева направо три косули, одна из которых попала под Audi.

В результате резкого торможения Audi в автомобиль врезался сзади двигавшийся за ним уездный автобус Iveco Thesi, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

Находившихся в Audi 13-летнюю девочку и 11-летнего мальчика доставили в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета.

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