В Тартумаа мотоциклист "очень торопился", гнал под 250 км/ч. Как его наказали?

Во вторник, 7 августа, во второй половине дня в Тартумаа патрульные зафиксировали скорость проносящегося мимо мотоцикла — 242 км/ч. На данном отрезке пути можно было ехать максимально 90 км/ч. Завидев за собой полицию с сиреной и мигалками, гонщик остановился. При проверке было обнаружено, что у мужчины отсутствует право на вождение конкретно этого транспортного средства. Его задержали и отправили в арестный дом — ждать суда.

На сегодняшнем заседании суд вынес приговор: очень спешившего лишили прав на год и посадили на 15 суток.