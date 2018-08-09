В Тартумаа мотоциклист "очень торопился", гнал под 250 км/ч. Как его наказали?(13)
В Тартумаа мотоциклист ехал со скоростью почти 250 км/ч. В качестве наказания ему было назначено 15 суток ареста, а также у него на год отобрали права.
В Тартумаа мотоциклист ехал со скоростью почти 250 км/ч. В качестве наказания ему было назначено 15 суток ареста, а также у него на год отобрали права.
Во вторник, 7 августа, во второй половине дня в Тартумаа патрульные зафиксировали скорость проносящегося мимо мотоцикла — 242 км/ч. На данном отрезке пути можно было ехать максимально 90 км/ч. Завидев за собой полицию с сиреной и мигалками, гонщик остановился. При проверке было обнаружено, что у мужчины отсутствует право на вождение конкретно этого транспортного средства. Его задержали и отправили в арестный дом — ждать суда.
На сегодняшнем заседании суд вынес приговор: очень спешившего лишили прав на год и посадили на 15 суток.
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