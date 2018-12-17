17.12.2018, 19:19
В Тартумаа машина провалилась под лед пруда. В автомобиле находились женщина и двое детей(18)
Сегодня в пятом часу вечера в Тартумаа, в Камбья, произошло ДТП — 40-летняя женщина потеряла управление автомобилем на скользкой дороге.
Сегодня в пятом часу вечера в Тартумаа, в Камбья, произошло ДТП — 40-летняя женщина потеряла управление автомобилем на скользкой дороге.
Машина выехала на лед пруда и провалилась. В автомобиле также находилось двое детей. К счастью, всем им удалось выбраться. Скорая помощь доставила женщину с детьми в больницу для обследования. Они серьезно не пострадали.
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