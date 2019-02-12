В Тартумаа курение в постели привело к смерти двух человек

Прибывшие на место спасатели вынесли из квартиры тело 66-летней женщины. В ходе работ по тушению было обнаружено также тело 64-летнего мужчины. Сильнее всего в пожаре пострадала спальня, в которой горела кровать. По утверждению инспектора, возгорание началось из-за того, что человек курил в постели и заснул. Также было видно, что в квартире недавно употребляли алкоголь.

Ранее спасатели уже ходили в Ныгиару по домам, чтобы оценить уровень пожарной безопасности и проконсультировать людей по этому вопросу. Данную квартиру они посещали в последний раз в ноябре прошлого года. Отмечается, что мужчина любил курить в постели и специально снял дымовой датчик, чтобы он не мешал это делать.