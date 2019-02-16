16.02.2019, 10:40
В Тартумаа горел деревообрабатывающий завод
В пятницу вечером в Тартумаа загорелся деревообрабатывающий завод. Пожару была присвоена третья категория сложности, пишет rus.err.ee.
В пятницу вечером в Тартумаа загорелся деревообрабатывающий завод. Пожару была присвоена третья категория сложности, пишет rus.err.ee.
Сообщение о возгорании на деревообрабатывающем заводе в деревне Марамаа в Тартуской волости поступило в центр тревоги в 21:31.
Языки пламени вырывались из здания и угрожали соседним зданиям. К 22:17 пожар был локализован.
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