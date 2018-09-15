15.09.2018, 19:43

В Тартумаа дрифтующая BMW попала в тяжелую аварию

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rus.delfi.ee
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Tartumaal üle katuse käinud BMW
Tartumaal üle katuse käinud BMWFoto: Lõuna prefektuur

Сегодня в 15.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тартумаа, в волости Эльва, автомобиль BMW многократно перевернулся, в результате чего шесть человек получили травмы различной тяжести.

По информации полиции, 26-летний водитель, совершая опасный маневр вылетел в поле.

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