В Тартумаа дрифтующая BMW попала в тяжелую аварию

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Tartumaal üle katuse käinud BMW Foto: Lõuna prefektuur

Сегодня в 15.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тартумаа, в волости Эльва, автомобиль BMW многократно перевернулся, в результате чего шесть человек получили травмы различной тяжести.