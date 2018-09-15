В Тартумаа дрифтующая BMW попала в тяжелую аварию

Сегодня в 15.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тартумаа, в волости Эльва, автомобиль BMW многократно перевернулся, в результате чего шесть человек получили травмы различной тяжести.
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Сегодня в 15.40 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тартумаа, в волости Эльва, автомобиль BMW многократно перевернулся, в результате чего шесть человек получили травмы различной тяжести.
Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
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