30.03.2017, 10:17

В Тартумаа чуть не утонули двое мужчин, отправившиеся в полночь плавать на резиновой лодке

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Päästeamet

В полночь в Тартумаа в беду попали двое мужчин, которые плавали на озере Лахепера на резиновой лодке.

В 00:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Лахепере в волости Алатскиви переврнулась лодка, в которой находились двое мужчин.

Спасатели помогли мужчинам выбраться на берег, где их осмотрели медики. У мужчин не были одеты спасательные жилеты, но их держали на плаву их куртки со встроенными аксессуарами для плавания.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии