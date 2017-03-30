В Тартумаа чуть не утонули двое мужчин, отправившиеся в полночь плавать на резиновой лодке

В полночь в Тартумаа в беду попали двое мужчин, которые плавали на озере Лахепера на резиновой лодке.
В 00:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Лахепере в волости Алатскиви переврнулась лодка, в которой находились двое мужчин.
Спасатели помогли мужчинам выбраться на берег, где их осмотрели медики. У мужчин не были одеты спасательные жилеты, но их держали на плаву их куртки со встроенными аксессуарами для плавания.
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