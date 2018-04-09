В Тартумаа 4-летний мальчик и его бабушка провалились под лед, их спас случайный прохожий

В Тартумаа в поселке Луунья на пристани на берегу Эмайыги 4-летний мальчик провалился под лед. Бросившаяся его спасать и прыгнувшая в воду бабушка также чуть не утонула. Обоих спасли благодаря увидевшей произошедшее и поспешившей на помощь женщине.

Сегодня в 12:10 сообщили, что в Тартумаа в поселке Луунья 4-летний ребенок провалился под лед. Выяснилось, что вместе с бабушкой направившийся на берег реки маленький мальчик поторопился, ступил с мостика прямо на речной лед и провалился. Бабушка прыгнула за мальчиком и держала его на воде, но вытащить не могла. Ребенка и женщину спасли благодаря ставшей очевидцем случившегося женщине, которая пришла на помощь и подняла их на мостик. Прибывшая на место скорая помощь доставила обоих в больницу.

Лыунаский спасательный центр ждет информации о вытащившей попавших в беду из реки женщине, которая таким образом спасла жизни двух людей.