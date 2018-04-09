09.04.2018, 18:29

В Тартумаа 4-летний мальчик и его бабушка провалились под лед, их спас случайный прохожий

 (6)
rus.delfi.ee
EST 2
Talv Emajõe rannas
Foto: Anni Õnneleid

В Тартумаа в поселке Луунья на пристани на берегу Эмайыги 4-летний мальчик провалился под лед. Бросившаяся его спасать и прыгнувшая в воду бабушка также чуть не утонула. Обоих спасли благодаря увидевшей произошедшее и поспешившей на помощь женщине.

Сегодня в 12:10 сообщили, что в Тартумаа в поселке Луунья 4-летний ребенок провалился под лед. Выяснилось, что вместе с бабушкой направившийся на берег реки маленький мальчик поторопился, ступил с мостика прямо на речной лед и провалился. Бабушка прыгнула за мальчиком и держала его на воде, но вытащить не могла. Ребенка и женщину спасли благодаря ставшей очевидцем случившегося женщине, которая пришла на помощь и подняла их на мостик. Прибывшая на место скорая помощь доставила обоих в больницу.

Лыунаский спасательный центр ждет информации о вытащившей попавших в беду из реки женщине, которая таким образом спасла жизни двух людей.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

09.04.2018
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
Подробнее

Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко

09.04.2018
Анастасия Коваленко сообщила Delfi, что Харьюский уездный суд не удовлетворил иск концерна BLRT Grupp против нее. При этом ранее BLRT Grupp сообщил в пресс-релизе, что суд, напротив, вынес решение в пользу концерна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарва готова доплачивать будущему арендатору городского туалета 1200 евро в месяц

09.04.2018
Нарвские чиновники убедились в том, что без дотирования со стороны муниципалитета городскому туалету на Петровской площади, которая скоро превратится в первую муниципальную платную парковку в Нарве, не выжить. Между тем, нет ничего нового в том, что арендатору хотят доплачивать 1200 евро в месяц — до 2011 года расходы на содержание туалета компенсировал именно город.
Подробнее

Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

09.04.2018
Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​
Подробнее

-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100072
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Нестор о зарплатах в конверте: у одного 71-летнего сапожника было всего 15 лет стажа

09.04.2018
Председатель Рийгикогу Эйки Нестор в определенной степени согласился с мнением вице-канцлера Министерства финансов Дмитрия Егорова по поводу того, что аннулирование привязки первой пенсионной ступени к официальной зарплате может привести к росту зарплат в конвертах.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Тартумаа 4-летний мальчик и его бабушка провалились под лед, их спас случайный прохожий

09.04.2018
В Тартумаа в поселке Луунья на пристани на берегу Эмайыги 4-летний мальчик провалился под лед. Бросившаяся его спасать и прыгнувшая в воду бабушка также чуть не утонула. Обоих спасли благодаря увидевшей произошедшее и поспешившей на помощь женщине.
Подробнее