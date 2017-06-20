В Тарту задержали размахивавшего игрушечным пистолетом мужчину

Тартуские полицейские задержали мужчину, разгуливавшего возле почты с похожим на оружие предметом и целящегося в прохожих.

При проверке предмет оказался игрушечным пистолетом. У мужчины нашли еще при себе два ножа. Полиция задержала мужчину за нарушение общественного порядка — он не только целился в людей, но и бросил камень в полицию, передает rus.err.ee.

Сообщение о целящемся в прохожих мужчине на улице Выру в Тарту поступило около 11:00 часов дня.