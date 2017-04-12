В Тарту задержали пьяного мужчину, напавшего на прохожего с ножом

Во вторник вечером в городе Тарту охранник задержал пьяного мужчину, который напал с ножом на шедшего по улице случайного прохожего.

Вчера вечером около 19:30 в Тарту на улице Лай пьяный 47-летний мужчина попросил у случайного прохожего сигарету, на что прохожий вежливо отказался. По первоначальным данным, получивший отрицательный ответ мужчина после этого напал на отказавшегося дать сигарету прохожего с ножом, к счастью, пострадавший получил только легкие травмы. Мимо боровшихся на улице мужчин в то же время случилось проезжать патрульному экипажу охранной фирмы, который сразу же вмешался в драку и задержал наносившего удары ножом мужчину, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Параллельно с вмешательством охранника также передал информацию о случившемся по номеру экстренной помощи внимательный пешеход, и по прошествии чуть менее двух минут прибыли на место происшествия и оперативники полиции, которым охранники передали напавшего с ножом мужчину. При задержанном в качестве подозреваемого в преступлении мужчине полицейские нашли два ножа. Мужчину доставили сперва в арестантский дом вытрезвляться и находившиеся у него ножи забрали на хранение.

Получившего легкие травмы мужчину медики доставили на осмотр в Клинику Тартуского университета, где после получения первой помощи его отпустили на домашнее лечение.

Для выяснения деталей случившегося полиция начала уголовное производство.