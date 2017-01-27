В Тарту вышедший из внедорожника мужчина целился в незнакомых людей из оружия

Целившегося в людей из похожего на оружие предмета мужчину задержали в качестве подозреваемого в преступлении и поместили на время следствия в арестантскую камеру.

События начали развиваться 27 января после полуночи, когда в Тарту на перекрестке улиц Рийа и Туру на красный свет остановились рядом два автомобиля. По первоначальным данным, из внедорожника Honda вышел мужчина, который прицелился из похожего на оружие предмета в незнакомых ему людей в стоявшем рядом Volkswagen Golf. Для предотвращения большей опасности водитель Volkswagen сразу дал газу и сбежал, чтобы защитить здоровье и жизнь — свои и пассажиров. Вовремя сообщили о случившемся и в Центр тревоги, сообщила полиция.

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Тартуские патрули начали искать машину, прочесывая как главные, так и боковые улицы района. Автомобиль задержали на другой стороне Эмайыги в Аннелинне у одного из баров на улице Паю. Во внедорожнике было трое мужчин, но ни один из них не соответствовал описанию предполагаемого подозреваемого. При опросе находившихся в машине выяснилось, что разыскиваемый мужчина вышел из автомобиля на улице Юликооли.

Находившиеся во внедорожнике мужчины подтвердили, что похожим на оружие предметом было пневматическом оружие. В той же машине полиция нашла два пневматических пистолета, которые на время следствия забрали на хранение в полицию. Один из находившихся во внедорожнике мужчин, очевидно, был всерьез раздражен одновременно как употребленным алкоголем, так и вмешательством полиции и не подчинялся приказам. Для предотвращения большей опасности его доставили вытрезвляться.

Патрули снова приступили к поискам по всему городу, чтобы задержать подозреваемого в преступлении. В районе центра города по горячим следам мужчины двигался и экипаж со служебной собакой. К счастью, и не нужно было идти дальше улицы Юликооли, мужчину поймали у заведения быстрого питания. Полиция задержала его в качестве подозреваемого и доставила мужчину для выяснения обстоятельств в арестантский дом. Случившееся расследуют в рамках уголовного производства, которое рассматривает тяжкое нарушение общественного порядка.

Руководитель Тартуского отделения полиции Вейко Ярва поясняет, что в большинстве связанных с оружием случае выясняется, что реальной опасности, к счастью, нет и нарушение порядка происходит из-за слишком сильного алкогольного опьянения или просто из-за необдуманных действий.

"В данном случае совершивший деяние тоже был в состоянии алкогольного опьянения. В то же время наказание за тяжкое нарушение общественного порядка суровое вне зависимости от того, совершено оно с оружием или с похожим на оружие предметом, трезвым или пьяным. Человеку такое поведение может принести лишение свободы, поскольку размахивание оружием на улицах вызывает в людях, которым случается это увидеть, неуверенность или чувство опасности. Тем более, что на глаз сложно отличить настоящее оружие от пневматического или от игрушечного. Поэтому полиция и реагирует на такие сообщения с полной серьезностью, и в случае реальной угрозы человеческой жизни не боится использовать и служебное оружие", — пояснил Ярва.