В Тарту велосипедист сбил ребенка, который упал и сломал обе ноги

ЧП произошло примерно в 15:30 на пешеходном переходе, рядом с домом по адресу Выру, 2.

По первоначальным данным, велосипедист сбил 10-летнего ребенка, когда тот переходил дорогу. Мальчик упал и от удара получил переломы на обеих ногах в области голени. Велосипедист скрылся с места происшествия.

Полиция призывает велосипедиста самому обратиться к правоохранительным органам. Также полиция просит помощи у всех очевидцев данного происшествия. Для этого необходимо позвонить по номеру 730 8814 или 112.