В Тарту велосипедист сбил ребенка, который упал и сломал обе ноги(17)
В Тарту на улице Выру велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок упал и сломал обе ноги в области голени.
В Тарту на улице Выру велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок упал и сломал обе ноги в области голени.
ЧП произошло примерно в 15:30 на пешеходном переходе, рядом с домом по адресу Выру, 2.
По первоначальным данным, велосипедист сбил 10-летнего ребенка, когда тот переходил дорогу. Мальчик упал и от удара получил переломы на обеих ногах в области голени. Велосипедист скрылся с места происшествия.
Полиция призывает велосипедиста самому обратиться к правоохранительным органам. Также полиция просит помощи у всех очевидцев данного происшествия. Для этого необходимо позвонить по номеру 730 8814 или 112.
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