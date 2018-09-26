26.09.2018, 17:11

В Тарту велосипедист сбил ребенка, который упал и сломал обе ноги

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велосипедист скрылся
rus.delfi.ee
EST 59
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В Тарту на улице Выру велосипедист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Ребенок упал и сломал обе ноги в области голени.

ЧП произошло примерно в 15:30 на пешеходном переходе, рядом с домом по адресу Выру, 2.

По первоначальным данным, велосипедист сбил 10-летнего ребенка, когда тот переходил дорогу. Мальчик упал и от удара получил переломы на обеих ногах в области голени. Велосипедист скрылся с места происшествия.

Полиция призывает велосипедиста самому обратиться к правоохранительным органам. Также полиция просит помощи у всех очевидцев данного происшествия. Для этого необходимо позвонить по номеру 730 8814 или 112.

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