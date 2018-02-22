В Тарту в социальном доме произошел пожар

Сообщение о пожаре в Тарту, на улице Лина поступило в 1:47. Горел жилой деревянный дом. больше всего огнем был объят коридор на втором этаже, из-за этого люди не могли выйти на улицу.
Пожарные эвакуировали людей с первого этажа, а затем со второго. Всего было эвакуировано 29 человек. 16 человек по поручению мэрии были размещены в приюте, остальные отправились искать крышу над головой у знакомых.
Täna öösel kell 1.47 teatati tulekahjust Tartus Lina tn. Põles maja, kus linna sotsiaalkorterid. Hoonest evakueeriti ja aidati välja kokku 29 inimest. Põles hoone teise korruse koridor, kust tuli levis katuse alla. #linatn pic.twitter.com/EywMxvfAQg
— Päästeamet (@paasteamet) February 22, 2018