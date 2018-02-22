22.02.2018, 08:20

В Тарту в социальном доме произошел пожар

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rus.delfi.ee
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В Тарту в социальном доме произошел пожар
Foto: Päästeamet

Сообщение о пожаре в Тарту, на улице Лина поступило в 1:47. Горел жилой деревянный дом. больше всего огнем был объят коридор на втором этаже, из-за этого люди не могли выйти на улицу.

Пожарные эвакуировали людей с первого этажа, а затем со второго. Всего было эвакуировано 29 человек. 16 человек по поручению мэрии были размещены в приюте, остальные отправились искать крышу над головой у знакомых.



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