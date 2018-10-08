В Тарту в результате падения в шахту лифта погиб рабочий
В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек.
В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек.
Лыунаская префектура сообщила, что 5 октября в 16:30 Центр тревоги получил сообщение, что на улице Кастани в Тарту произошел несчастный случай на территории предприятия. Ремонтировавший грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.
Детали инцидента выяснит уголовное расследование.
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