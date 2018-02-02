В Тарту в банкомате Swedbank обнаружили две поддельные купюры в 500 евро

Центр наличных денег обнаружил две фальшивые купюры номиналом в 500 евро, которые 25 января клиент положил в банкомат Swedbank в тартуском Lõunakeskus.

"Автомат для взноса наличных автоматически распознает поддельные купюры и клиент получает уведомление о том, что внесенные деньги не поступят на его счет, поскольку будут направлены на дополнительный контроль”, — сказала Delfi пресс-секретарь банка Мааре Уус.

Поддельные купюры передаются в полицию, которая и занимается дальнейшим расследованием.