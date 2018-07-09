09.07.2018, 13:44

В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

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rus.delfi.ee
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В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника
Foto: Aldo Luud, Õhtuleht

6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.

На основании записей камер видеонаблюдения удалось установить, что 63-летний мужчина подошел к лежащему 65-летнему мужчине и начал душить, пока тот не перестал оказывать сопротивление.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 63-летнего мужчину, а в субботу по ходатайству прокуратуры суд заключил его под стражу.

По имеющимся данным, мужчины друг друга не знали и были доставлены на вытрезвление в обед того же дня в связи с двумя разными инцидентами.

Глава Тартуского арестного дома Балдур Пилден отметил, что тяжкие преступления против личности в арестном доме являются исключением. ”В последний раз охранник проверил данную камеру за полчаса до того, как было совершено преступление, и ничто не указывало на то, что это может произойти”, — сказал он. Пилден отметил, что при проверке задержанных и прибывших на вытрезвление они придерживаются очень строгих правил, от которых не отступают.

Мотивы и детали происшествия выяснит следствие.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, собранные к настоящему моменту доказательства позволяют сказать, что убийство было совершено с особой жестокостью. За подобного рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двадцати лет или пожизненно.

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