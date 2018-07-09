09.07.2018, 13:44

В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

 (42)
rus.delfi.ee
EST 6
В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника
Foto: Aldo Luud, Õhtuleht

6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.

На основании записей камер видеонаблюдения удалось установить, что 63-летний мужчина подошел к лежащему 65-летнему мужчине и начал душить, пока тот не перестал оказывать сопротивление.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 63-летнего мужчину, а в субботу по ходатайству прокуратуры суд заключил его под стражу.

По имеющимся данным, мужчины друг друга не знали и были доставлены на вытрезвление в обед того же дня в связи с двумя разными инцидентами.

Глава Тартуского арестного дома Балдур Пилден отметил, что тяжкие преступления против личности в арестном доме являются исключением. ”В последний раз охранник проверил данную камеру за полчаса до того, как было совершено преступление, и ничто не указывало на то, что это может произойти”, — сказал он. Пилден отметил, что при проверке задержанных и прибывших на вытрезвление они придерживаются очень строгих правил, от которых не отступают.

Мотивы и детали происшествия выяснит следствие.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, собранные к настоящему моменту доказательства позволяют сказать, что убийство было совершено с особой жестокостью. За подобного рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двадцати лет или пожизненно.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

09.07.2018
6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.
Подробнее


ОПРОС: 77% жителей Эстонии готовы сменить работу ради возможности работать дома

09.07.2018
В результате свежего исследования крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee выяснилось, что 77% жителей Эстонии готовы поменять свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Андрес Анвельт: как и почему стала меняться преступность?

09.07.2018
Если начинать издалека, то сперва стоит отметить, что о реальной криминальной статистике в советское время очень мало официальных данных. Конечно, на просторах России существуют научные учреждения, в которых даже можно найти какие-нибудь исследования, но для простого милиционера было две статистики: одна, которую официально рассылали по телетайпу и которую дежурный вносил в регистрационную книгу, и вторая, которая пряталась от прокурора где-нибудь в кабинете под замком сейфа.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €


Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя

09.07.2018
Канцлер права Юлле Мадизе направила министру юстиции Урмасу Рейнсалу свое мнение относительно поправок к закону об алиментах и отметила, что при назначении алиментов нужно исходить во многом из потребностей ребенка, а не только из дохода родителя.
Подробнее


Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер

09.07.2018
По мнению психиатра Юри Эннета, таиским мальчикам-футболистам продержаться в затопленной пещере помог именно спортивный командный дух, поддержка взрослого тренера и предыдущий опыт с пещерами.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ