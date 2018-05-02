В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое

В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.
Подробности выясняются.
В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.
Подробности выясняются.
Accounting specialists
STORA ENSO (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 13.05.2018
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TALLINNA LINNAKANTSELEI
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VESTMAN
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