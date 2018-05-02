02.05.2018, 11:43

В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое

ФОТО DELFI
rus.delfi.ee
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В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое
Foto: Argo Ingver

В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.

Подробности выясняются.

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