В Тарту пьяный отец несколько раз ронял коляску с малышом, пока мать распивала алкоголь дома

Вчера полиция получила сообщение из Тарту о том, что пьяный мужчины толкает перед собой коляску с такой силой, что она уже несколько раз падала, а находящийся в ней малыш вываливался на землю.

Прибывшие на место полицейские забрали у горе-отца испачканного грязью ребенка, которому даже не было года, передает Лыунаская префектура в социальных сетях. Заметных повреждений не было, но на всякий случай малыша доставили в больницу на осмотр.

Пьяного отца отправили протрезвится, а когда мать ребенка вышла на связь, выяснилось, что она тоже в тот момент употребляла алкоголь. На данный момент специалист занимается тем, чтобы обеспечить ребенку надлежащий уход и безопасный дом.

Полиция отмечает, что если кто-то видит ребенка, нуждающегося в помощи, стоит обязательно связаться с ними.