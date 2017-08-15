В Тарту пьяный мужчина скончался после задержания

В субботу в полицию поступило сообщение, что во дворе хутора в деревне Падувере волости Йыгева лежит неизвестный пьяный мужчина и отказывается уходить. Полицейские решили доставить его в арестантский дом в Тарту, при подъезде к которому задержанный скончался.

Сотрудники полиции зажержали 53-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Подуть в алкотестер он был не в состоянии. Так как у него отсутствовало место проживания, как известно полиции, его повезли в Тарту в арестантский дом.

При подъезде к арестантскому дому мужчине стало плохо и он потерял сознание. Полицейские тут же вызвали медиков, которым не удалось оживить мужчину.

Труп отправлен на вскрытие для выяснения причины смерти. Полиция инициировала уголовное производство, чтобы выявить, наступила ли смерть в результате преступной деятельности или проблем со здоровьем.