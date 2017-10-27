В Тарту пропал молодой человек: полиция просит помощи

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего минувшей ночью в Тарту 21-летнего Ренета Йоозепа.

Рост молодого человека 180-190 см. У него светлые волосы средней длины. Телосложение худощавое. Может быть одет в черное пальто с белой окантовкой и пуговицами, розовую рубашку, темные брюки и темные тенниски.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит связаться с ней по телефону 112.