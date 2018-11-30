30.11.2018, 16:41

В Тарту при пожаре скончался мужчина. Причина возгорания — небрежное обращение с огнем


rus.delfi.ee
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В Тарту при пожаре скончался мужчина. Причина возгорания — небрежное обращение с огнем
Lõuna päästekeskus

Сегодня во второй половине дня в тартуском районе Аннелинн в пожаре погиб 55-летний мужчина. Также в квартире находилась женщина в бессознательном состоянии. Она была доставлена в больницу.

В 13:23 сообщили, что в Тарту на Калда теэ из окна квартиры на первом этаже валит дым. К моменту прибытия на место спасателей стекло от жара лопнуло. Когда спасатели вошли в квартиру, в задней комнате они нашли на кровати труп мужчины. На кухне была найдена женщина преклонных лет без сознания. Ее доставили в больницу.

Распространение огня ограничили за десять минут, чтобы окончательно потушить — ушел час. Пожар был вызван небрежным обращением с огнем: или курили, или жгли свечи.

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В Тарту при пожаре скончался мужчина. Причина возгорания — небрежное обращение с огнем

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Сегодня во второй половине дня в тартуском районе Аннелинн в пожаре погиб 55-летний мужчина. Также в квартире находилась женщина в бессознательном состоянии. Она была доставлена в больницу.
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