В Тарту при пожаре скончался мужчина. Причина возгорания — небрежное обращение с огнем

В 13:23 сообщили, что в Тарту на Калда теэ из окна квартиры на первом этаже валит дым. К моменту прибытия на место спасателей стекло от жара лопнуло. Когда спасатели вошли в квартиру, в задней комнате они нашли на кровати труп мужчины. На кухне была найдена женщина преклонных лет без сознания. Ее доставили в больницу.

Распространение огня ограничили за десять минут, чтобы окончательно потушить — ушел час. Пожар был вызван небрежным обращением с огнем: или курили, или жгли свечи.