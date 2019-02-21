21.02.2019, 07:10

В Тарту попала под машину 12-летняя девочка


rus.delfi.ee
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airBaltiku ja Neste kampaania
airBaltiku ja Neste kampaaniaFoto: Ester Vaitmaa

В среду вечером в Тарту автомобиль сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу на красный свет.

Инцидент произошел в 17:03 на перекрестке улиц Сыпрузе и Анне в Тарту, когда 12-летняя девочка перебегала дорогу на красный свет и попала под Volvo V70, за рулем которого была 58-летняя женщина

Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.

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