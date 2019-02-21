В Тарту попала под машину 12-летняя девочка

Инцидент произошел в 17:03 на перекрестке улиц Сыпрузе и Анне в Тарту, когда 12-летняя девочка перебегала дорогу на красный свет и попала под Volvo V70, за рулем которого была 58-летняя женщина

Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.