В Тарту попал в аварию электромобиль, 3-летнего ребенка доставили в больницу

Вчера произошло два ДТП, в которых пострадали люди.

Вчера в 13:42 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Лыуэнди, 16, где перед автомобилем Renault Trafic, которым управлял 47-летний мужчина, выехал с второстепенной дороги автомобиль Tesla S5, которым управлял 32-летний мужчина. Находившегося в Tesla 3-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.