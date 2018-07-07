В Тарту попал в аварию электромобиль, 3-летнего ребенка доставили в больницу

Вчера произошло два ДТП, в которых пострадали люди.
Вчера в 13:42 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Лыуэнди, 16, где перед автомобилем Renault Trafic, которым управлял 47-летний мужчина, выехал с второстепенной дороги автомобиль Tesla S5, которым управлял 32-летний мужчина. Находившегося в Tesla 3-летнего мальчика доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.
Вчера около 15:50 произошло ДТП в Йыхви и дома по адресу Раквере, 29, где управлявший Nissan 40-летний мужчина не уступил дорогу пересекавшему нерегулируемый пешеходный переход пешеходу. Машина задела 86-летнюю женщину, и женщина упала. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Полиция вчера задержала на дорогах Эстонии 15 пьяных водителей.