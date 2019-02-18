В Тарту полиция задержала подозреваемого в убийстве жены мужчину

Вчера полиция получила сообщение о том, что в квартире на улице Каунасе в Тарту могло быть совершено тяжкое преступление. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире тело 67-летней женщины с признаками насилия. Точную причину смерти выяснит экспертиза.

Собранная криминальной полицией информация позволяет предполагать, что убийство совершил муж жертвы. Он был задержан в тот же день в другой квартире. Поскольку он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, то сначала его отправили на вытрезвление.

Действующих уголовных наказания у подозреваемого нет, но чуть более десяти лет назад он был осужден за ненадлежащее физическое обращение со своей сожительницей.

В случае признания виновным его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от шести до пятнадцати лет.

Завтра прокуратура намерена ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. В последние года полиция несколько раз получала вызовы к данным людям из-за возникших в ходе совместного употребления алкогольных напитков ссор между ними. Но после супруги каждый раз мирились.