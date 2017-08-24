В Тарту педофил заполучил квартиру незнакомой пожилой женщины

Неколотые дрова и чувство одиночества довели пожилую женщину до того, что в ее квартире оказался освободившийся из тюрьмы растлитель малолетних… И остался, пишет Tartu Ekspress.

Недавно отбывший тюремный срок педофил Евгений Голован угрожал в видеоролике тому, кто обклеил все дома на улице Лай в Тарту, где он проживает, его фотографиями. Значимости видео придавала находящаяся в железных объятиях Голована Нийна Рятсеп, которую оба неоднократно называли "мамочкой". Теперь стало известно, что родственные связи между пожилой женщиной и педофилом отсутствуют.

”Я был на улице Лай, и она попросила поколоть дрова. Разговорились о том, что мне негде жить, и она согласилась", — рассказывает Голован. Пожилая женщина называет его своим арендатором.

По словам же ее дочерей, проблема такого совместного проживания заключается в постепенно увеличивающемся контроле Голована над хозяйкой дома. Мужчина даже не скрывает, что свободно распоряжается банковской картой пожилой женщины.