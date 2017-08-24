В Тарту педофил заполучил квартиру незнакомой пожилой женщины

Неколотые дрова и чувство одиночества могут довести пожилую женщину до состояния, когда в квартиру заходит освобожденный из тюрьмы растлитель малолетних… И остается, пишет Tartu Ekspress.

Недавно отбывший тюремный срок педофил Евгений Голован угрожал в видеоролике тому, кто обклеил каждый дом на улице Лай в Тарту, где он проживает, его фотографиями. Значимости видео придавала находящаяся в железных объятиях Голована Нийна Рятсеп, которую обе стороны неоднократно называли "мамочкой". Теперь стало известно, что родственные связи между пожилой женщиной и педофилом отсутствуют.

”Я был на улице Лай, и она попросила поколоть дрова. Стали разговаривать о том, что мне негде жить, и она была согласна", — рассказывает освобожденный из тюрьмы растлитель малолетних. Пожилая женщина азывает его своим арендатором.

По словам же ее дочерей, проблема совместного проживания заключается в постепенно увеличивающемся контроле голована над хозяйкой дома. Голован даже не скрывает, что свободно распоряжается банковской картой пожилой женщины.