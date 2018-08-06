В Тарту неизвестный напал на таксиста



Инцидент произошел недалеко от бульвара Вабадузе, где 64-летний таксист взял клиента, который попросил отвезти его по адресу Яама.

Когда такси прибыло на место назначения, пассажир повел себя агрессивно, напал на водителя и сбежал, передает rus.err.ee.

Водитель вызвал помощь. Прибывшая полиция злоумышленника не нашла.

Скорая помощь, вызванная на место, отвезла пострадавшего водителя в травмпункт.

Обстоятельства произошедшего и личность напавшего на таксиста будут установлены в ходе начатого производства.