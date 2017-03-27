27.03.2017, 07:20

В Тарту не заметивший BMW водитель Škoda врезался в стену дома


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Вчера в 18:32 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Нарва мнт, 88, где управлявший автомобилем Škoda Octavia 33-летний мужчина не заметил остановившийся впереди перед перекрестком на красный свет автомобиль BMW 525TDS, которым управлял 18-летний мужчина, и во избежание столкновения съехал направо на тротуар и врезался в стену дома.

BMW в ДТП повреждений не получил. Водителя Škoda доставили в Клинику Тартуского университета на осмотр.

За минувшие сутки были задержаны 18 водителей моторных транспортных средств с признаками употребления алкоголя и четыре водителя с признаками употребления наркотиков.

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