В Тарту мужчина ворвался в контору: напал на работников, громил имущество

Работники конторы задержали агрессивного мужчину и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия блюстители порядка забрали нападавшего и отвезли его сперва в медицинское учреждение на проверку.

В ходе инцидента пострадал 26-летний мужчина, который обратился для получения первой помощи в травмпункт.

Детали произошедшего выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.