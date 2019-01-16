16.01.2019, 11:00
В Тарту мужчина ворвался в контору: напал на работников, громил имущество
Вчера около 13:45 33-летний мужчина вошел в конторское помещение на улице Юликооли в Тарту, где напал на работников и разбил находящееся в конторе имущество.
Вчера около 13:45 33-летний мужчина вошел в конторское помещение на улице Юликооли в Тарту, где напал на работников и разбил находящееся в конторе имущество.
Работники конторы задержали агрессивного мужчину и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия блюстители порядка забрали нападавшего и отвезли его сперва в медицинское учреждение на проверку.
В ходе инцидента пострадал 26-летний мужчина, который обратился для получения первой помощи в травмпункт.
Детали произошедшего выяснит полиция в ходе начатого уголовного производства.
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