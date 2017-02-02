В Тарту мужчина напал на пьяных шумящих соседей

В четверг рано утром в Тарту на улице Лина мужчина средних лет напал на двух мужчин, пьянствовавших и шумевших в соседней квартире.
В 5:40 2 февраля 40-летний мужчина напал на двоих соседей: мужчин 30 и 31 года.
Полиция установила, что потерпевшие употребляли алкоголь и шумно себя вели, тем самым нарушая покой соседей. Медики доставили мужчин в Клинику Тартсуского университета для оказания первой помощи.
Нападавший был доставлен в полицейский участок.
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