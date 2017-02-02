02.02.2017, 12:50

В Тарту мужчина напал на пьяных шумящих соседей

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Alkoholivaba õlletest
Foto on illustratiivneFoto: Heiki Rebane

В четверг рано утром в Тарту на улице Лина мужчина средних лет напал на двух мужчин, пьянствовавших и шумевших в соседней квартире.

В 5:40 2 февраля 40-летний мужчина напал на двоих соседей: мужчин 30 и 31 года.

Полиция установила, что потерпевшие употребляли алкоголь и шумно себя вели, тем самым нарушая покой соседей. Медики доставили мужчин в Клинику Тартсуского университета для оказания первой помощи.

Нападавший был доставлен в полицейский участок.

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