В Тарту молодой мужчина угрожал полицейским пневматическим пистолетом

В Тарту задержали 22-летнего мужчину за то, что он в состоянии алкогольного опьянения угрожал полицейским пневматическим пистолетом, передает rus.err.ee.

Как сообщила Лыунаская префектура, в воскресенье, 4 марта, полиция получила вызов в одну из квартир на улице Тяхтвере в тарту, где произошла ссора между собственником квартиры и его приятелем.

Нетрезвый 22-летний собственник квартиры вел себя агрессивно и угрожал прибывшим полицейским пневматическим пистолетом.

Полиция задержала агрессивно молодого человека и доставила его в участок.