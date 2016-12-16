В четверг в Тарту произошла авария, в которой пострадал водитель, потерявший управление автомобилем из-за нарушения здоровья.

Авария произошла в 13:21 в Тарту перед домом по Пуусепа, 8. Автомобиль Volvo S40, которым управлял 23-летний мужчина. Вероятно, из-за проблем со здоровьем водитель потерял управление и автомобиль отклонился вправо, перевернувшись на бок, оказавшись крышей к стене дома. Водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета.