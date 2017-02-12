В Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и устроили поножовщину

Вчера в Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек. Двое человек получили легкие ранения, один — тяжелые, сообщила Лыунаская префектура.

Вчера в обеденное время полиция получила сообщение, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек.

В ходе поножовщины пострадали две женщины — 23 и 30 лет, третьего пострадавшего — 25-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские задержали двоих подозреваемых рядом с магазином на улице Раатузе. Во время задержания оба находились в состоянии алкогольного опьянения и их направили в вытрезвитель.

Один из задержанных 22-летний мужчина ранее наказывался за преступление против личности, второй 20-летний мужчина ранее не наказывался в уголовном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Завтра прокуратура будет ходатайствовать о задержании подозреваемых.