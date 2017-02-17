17.02.2017, 08:00

В Тарту автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

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rus.delfi.ee
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ÜlekäiguradaFoto: Andres Putting

В Тарту произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый свет светофора, передает rus.err.ee.

Авария случилась в 11:46 на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Рийа и Рая. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на зеленый свет, но попала под колеса автомобиля Volkswagen Passat. Личность водителя неизвестна, так как автомобиль скрылся с места происшествия.

Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.

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