В Тарту автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

В Тарту произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый свет светофора, передает rus.err.ee.

Авария случилась в 11:46 на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Рийа и Рая. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на зеленый свет, но попала под колеса автомобиля Volkswagen Passat. Личность водителя неизвестна, так как автомобиль скрылся с места происшествия.

Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.