В Тарту 19-летний молодой человек ударил полицейского

8 июля ночью в полицию сообщили о троих молодых людях в Тарту на улице Кюйни, которые нарушали порядок и шумели, а также разбили о землю бутылку.

В ходе задержания 19-летний молодой человек ударил полицейского. Блюститель порядка в первой помощи не нуждался и продолжил службу. Нарушавших порядок молодых людей в возрасте 16-22 лет задержали, несовершеннолетнего передали родителям, а совершеннолетних доставили сначала вытрезвляться.