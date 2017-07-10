10.07.2017, 15:05

В Тарту 19-летний молодой человек ударил полицейского

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rus.delfi.ee
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Kisma-1-10
Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

8 июля ночью в полицию сообщили о троих молодых людях в Тарту на улице Кюйни, которые нарушали порядок и шумели, а также разбили о землю бутылку.

В ходе задержания 19-летний молодой человек ударил полицейского. Блюститель порядка в первой помощи не нуждался и продолжил службу.

Нарушавших порядок молодых людей в возрасте 16-22 лет задержали, несовершеннолетнего передали родителям, а совершеннолетних доставили сначала вытрезвляться.

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