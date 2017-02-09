В Тапаском военном городке рабочий упал с погрузчика и получил травмы

В среду на строительном объекте в Тапаском военном городке произошел несчастный случай, в ходе которого работник частной фирмы упал с погрузчика и получил травмы.

Согласно предварительной информации, несчастный случай произошел на строительном объекте в Тапа, работы на котором осуществляет OÜ Estomet.

”Несчастье произошло на одном из строительных объектов в городке Тапа, работы проводила гражданская фирма. Ни служащие, ни работники 1-й пехотной бригады с инцидентом не связаны”, — сказал Delfi пресс-представитель первой пехотной бригады Сандер Мяндоя.

Советник по связям с общественностью Трудовой инспекции Кристель Абель подтвердила, что им поступило сообщение о несчастном случае на производстве в Тапа. ”Мы начали расследование и более детальную информацию на данный момент обнародовать не представляется возможным”, — добавила она.